'AK vs Ak' को लेकर नेटफ्लिक्स ने दी सफाई, IAF अफसर के किरदार में नहीं अनिल

नेटफ्ल‍िक्स की अपकमिंग फिल्म 'AK vs Ak' के एक सीन को लेकर वायुसेना ने आपत्त‍ि जताई है. वायुसेना की ओर से ट्वीट कर फिल्म से उस सीन को हटाने को कहा गया है, जिसमें अनिल कपूर एक वायुसेना अधिकारी की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं. सीन में अनिल कपूर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. चूंकि ये फिल्म नेटफ्ल‍िक्स पर आ रही है तो अब नेटफ्ल‍िक्स ने इस सीन को लेकर सफाई दी है.

नेटफ्ल‍िक्स ने आजतक से बातचीत में कहा- 'AK vs Ak' एक माक्यूमेंट्री है जिसमें अनुराग कश्यप और अन‍िल कपूर खुद के किरदार निभा रहे हैं. अन‍िल एक्टर हैं और अनुराग डायरेक्टर हैं. सीरीज में अनुराग, अन‍िल की बेटी सोनम को किडनैप कर लेते हैं. अन‍िल को कुछ ही घंटों में अपनी बेटी सोनम को ढूंढकर उसे बचाना होता है.

Hon. @IAF_MCC, our intention would never be to disrespect the Armed Forces of India in any regard. AK Vs. AK is a film in which Anil Kapoor and his co-stars are playing themselves as actors.