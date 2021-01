ये क्रिकेटर्स हैं बेटियों के पिता, बिग बी ने शेयर की लिस्ट, पूछा- क्या धोनी की बेटी बनेगी कप्तान

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया. विराट-अनुष्का ही नहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेटी के पिता हैं. सोमवार को जब विराट बेटी के पिता बने तो सोशल मीडिया पर उन क्रिकेटर्स की लिस्ट वायरल हो गई, जिनके घर में बेटी है. अब वैसी ही एक लिस्ट बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की है.

बिग बी ने लिस्ट शेयर करने के साथ ये भी लिखा है कि महेंद्र सिंह धोनी की भी बेटी है. क्या वो कप्तान बनेगी. अमिताभ बच्चन ने जो लिस्ट शेयर की है उसमें सुरेश रैना, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, मो.शमी, आर. अश्विन, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, साहा, हरभजन सिंह, टी नटराजन, उमेश यादव का नाम है. ये वो क्रिकेटर्स हैं जो बेटियों के पिता हैं. लिस्ट में इन नामों के साथ आखिर में लिखा है कि अब विराट कोहली भी बेटी के पिता बने हैं. भविष्य की क्रिकेट टीम बन रही है.

T 3782 - An input from Ef laksh ~



"... and Dhoni also has daughter .. will she be Captain ? 🙏'' pic.twitter.com/KubpvdOzjt