अयोध्या में 'राम सेतू' की शूटिंग करना चाहते हैं अक्षय, CM योगी से मांगी इजाजत

उत्तर प्रदेश में बनने जा रही भव्य फिल्म सिटी को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. विश्वस्तरीय फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस मिशन पर तेजी से जुट गए हैं. हाल ही में उन्होंने अपने मुंबई दौरे पर कई सेलेब्स से मुलाकात भी की थी. इसी कड़ी में उनकी मुलाकात बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार से भी हुई थी.

अयोध्या में अक्षय करेंगे शूटिंग

अब शुरुआती जानकारी ये सामने आई थी कि अक्षय कुमार ने फिल्म सिटी के सिलसिले में यूपी सीएम से मुलाकात की थी. अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अक्षय कुमार ने यूपी के लिए कुछ खास प्लान कर रखा है. वे अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतू की शूटिंग देश के सबसे बड़े राज्य में करना चाहते हैं. इस सिलसिले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचती भी की है. CMO ऑफिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है- एक्टर अक्षय कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में फिल्म राम सेतू की शूटिंग की इजाजत मांगी है.

Actor Akshay Kumar has sought permission from CM Yogi Adityanath to shoot his next film 'Ram Setu' in Ayodhya: UP Chief Minister's Office (CMO)



