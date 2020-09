क्यों अक्षय कुमार का बेटा किसी को नहीं बताता अक्षय उसके पिता हैं?

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बेयर ग्रिल्स के शो इंटू द वाइल्ड में शिरकत की. इस एडवेंचर शो में अक्षय कुमार सर्वाइवल स्किल्स सीखने आए थे. शो का थीम मिलिट्री स्टाइल का था. क्योंकि अक्षय कुमार के पिता आर्मी में थे और उन्होंने आर्मी से प्यारा है, इसीलिए शो के थीम को अक्षय के हिसाब से रखा गया. शो पर अक्षय कुमार ने कई खतरों का सामना किया. साथ ही अपने परिवार, करियर और जिंदगी के बारे में बातें की.

बेटे को नहीं पसंद लाइमलाइट में रहना

अक्षय ने बताया कि कैसे वे पुरानी दिल्ली के रहने वाले है और उनका रिश्ता उनके माता-पिता के साथ कैसा था. इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी बात की. अक्षय कुमार से बेयर ग्रिल्स ने पूछा कि क्या वे अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हैं. जब वे फेमस नहीं थे तब सबकुछ कैसा था? इसके जवाब में अक्षय ने बताया कि वे पुरानी जिंदगी को बेहद मिस करते हैं क्योंकि भले ही वे फेमस नहीं थे लेकिन स्वतंत्र थे.

