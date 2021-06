अजय देवगन ने पिता वीरू को किया याद कर शेयर किया पोस्ट, भावुक हुए धर्मेंद्र

अजय देवगन ने शुक्रवार को अपने पिता वीरू देवगन की जन्मतिथ‍ि पर उन्हें याद किया. अजय ने पिता संग अपनी पुरानी तस्वीर शेयर कर कहा कि वे उन्हें हर रोज मिस करते हैं और उनके बिना अब जिंदगी पहले जैसी नहीं है. अजय का इस इमोशनल पोस्ट ने एक्टर धर्मेंद्र को भावुक कर दिया है. धर्मेंद्र ने अजय के ट्वीट पर जवाब देते हुए उन्हें हिम्मत दी है.

धर्मेंद्र लिखते हैं- अजय, तुम्हें मेरा प्यार बेटे. खुश रहो, स्वस्थ रहो और मजबूत रहो. तुम्हारे पापा सबसे प्यारे साथी थे. उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाएगा. ख्याल रखो. धर्मेंद्र के इस प्यार भरे शब्दों पर अजय ने भी उनका धन्यवाद दिया. अजय ने लिखा- 'थैंक्यू धरम जी आपके प्यार के लिए. पापा और मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं. और आगे भी करते रहेंगे. आपको सम्मान पाजी.' दिव्या दत्ता, रणदीप हुड्डा ने भी वीरू देवगन को श्रद्धांजल‍ि दी है.

काजोल ने ससुर के साथ शेयर की थी फोटो

वीरू देवगन के निधन पर अजय की पत्नी एक्ट्रेस काजोल ने भी अपने ससुर के नाम एक पोस्ट लिखा था. उन्होंने ससुर के साथ एक इवेंट से अपनी एक फोटो साझा कर लिखा- 'खुशी के दिनों में....ये उस दिन की तस्वीर है जब उन्होंने लाइफटाइम अचीवमेंट का अवॉर्ड जीता था, पर उन्हें ये साबित करने में जिंदगी भर लग गए. उनकी जाने का दुख कई लोगों को है पर उन्होंने एक अच्छा जिंदगी जी है.'

RAY Review: रे की कहानी में छाए मनोज बाजपेयी-गजराज राव, जानें किसने छीनी स्पॉटलाइट

Thank you Dharamji for your love. Papa & I both loved you. And, I continue to do so. Respects to you Paaji🙏🙏🙏🙏 https://t.co/k83fUjah2c