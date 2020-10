मानहानि नोटिस के बाद ऋचा पर नरम पड़ीं पायल, 'मेरी लड़ाई सिर्फ अनुराग के खिलाफ'

एक्ट्रेस पायल घोष ने बुधवार को हाई कोर्ट में ऋचा चड्ढा से बिना शर्त मांफी मागंते हुए अपने बयान पर दुख जाहिर किया. यौन उत्पीड़न मामले में ऋचा के मानहानि नोटिस के बाद पायल ने कोर्ट में मांफी मांगते हुए उस विवाद को खत्म कर लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है जिसे देख लगता है कि अब वे ऋचा पर नरम पड़ गई हैं.

ऋचा पर नरम पड़ीं पायल?

पायल घोष ने सोशल मीडिया पर अब स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ अनुराग कश्यप के खिलाफ है. उनका ऋचा चड्ढा से कोई लेना-देना नहीं है. वे ट्वीट कर लिखती हैं- ऋचा चड्ढा से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. महिला होने के नाते हमें एक दूसरे संग खड़ा होना पड़ेगा. मैं नहीं चाहती कि उनका या मेरा किसी भी तरह से उत्पीड़न हो. मेरी लड़ाई सिर्फ अनुराग कश्यप के खिलाफ है. मैं उसी पर फोकस करूंगी. लोगों को उनका असली चेहरा दिखना चाहिए. पायल घोष का ये ट्वीट दिखाता है कि अब उन्होंने ऋचा के खिलाफ नरम स्टैंड लिया है. मानहानि नोटिस के बाद वे उनके खिलाफ बोलने से बचने वाली हैं. लेकिन अनुराग के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहने वाली है.

I hv nothing to do wd Ms Chadda.We as women hv got 2stand wd each other,shoulder to shoulder.I don't want any unintentional harrasment to her or me on this matter. My fight 4justice is against only Mr. Kashyap &I want 2focus solely on dt ryt now.Lets make d world c his true face.