कंगना रनौत ने लता मंगेशकर को किया बर्थडे विश, लिखा- शानदार कर्मयोगी को मेरा नमन

सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर 28 सितंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. लता मंगेशकर को देश-विदेश से फैंस जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. सेलेब्स ने भी लता दीदी के लंबी उम्र की कामना की है. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लता मंगेशकर को ट्वीट कर जन्मदिन की मुबारकबाद दी है.

कंगना ने ट्वीट में क्या लिखा?

लता मंगेशकर की पुरानी फोटो शेयर कर कंगना ने लिखा- लेजेंडरी लता मंगेशकर को जन्मदिन मुबारक हो. कुछ लोग जो भी करते हैं वे एक ही दिमाग और पूर्ण ध्यान के साथ करते हैं. इससे वे अपने काम में न केवल सर्वोत्तम होते हैं बल्कि वे जो करते हैं उसका पर्याय बन जाते हैं. ऐसे ही एक शानदार कर्मयोगी को मेरा नमन.

Wishing legendary #LataMangeshkar ji a very Happy Birthday, some people do what they do with such single mindedness and absolute focus that they don’t only excel in their work but also become synonymous to what they do. Bowing down to one such glorious Karma Yogi 🙏 pic.twitter.com/lgf3CTDfmj