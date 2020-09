पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को दी जन्मदिन की बधाई, की स्वस्थ जिंदगी की कामना

भारत की महान सिंगर और सुरों की मलिका लता मंगेशकर आज 91 वर्ष की हो गई हैं. आज का दिन लता मंंगेेेेेेशकर के साथ-साथ उनके फैन्स और बॉलीवुड के लिए खास है. तमाम फैन्स मंंगेेेेेेशकर को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें याद कर रहे हैं. ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दी है.

नरेंद्र मोदी ने मंंगेेेेेेशकर को जन्मदिन पर कॉल किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं. मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में बताया. उन्होंने लिखा, 'आज आदरणीय लता दीदी से बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूं. लता दीदी हमारे देश के घर-घर में जानी जाती हैं. मैं उनका प्यार और दुआएं पाने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं.'

Spoke to respected Lata Didi and conveyed birthday greetings to her. Praying for her long and healthy life. Lata Didi is a household name across the nation. I consider myself fortunate to have always received her affection and blessings. @mangeshkarlata