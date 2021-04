बिग बुल में अभिषेक की एक्टिंग को यूजर ने बताया थर्ड क्लास, जूनियर बच्चन ने दिया ये जवाब

एक्टर अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल रिलीज हो चुकी है और उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म को सिर्फ तुलना के चश्मे से देखा जा रहा है. सभी तरफ स्कैम 1992 को बेहतर बताया जा रहा है और अभिषेक की फिल्म को बिग डाउन करार दे रहे हैं. लेकिन इस सब से अभिषेक बच्चन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. वे सोशल मीडिया पर हर ट्रोल का मुंहतोड़ जवाब देते दिख रहे हैं.

अभिषेक को थर्ड क्लास एक्टर बता दिया

हाल ही में एक ट्रोल ने बिग बुल देखने के बाद अभिषेक की खिचाई कर दी. एक्टर की एक्टिंग को ही थर्ड क्लास बता दिया गया. ट्वीट में लिखा- हमेशा की तरह अभिषेक बच्चन ने अपनी थर्ड क्लास एक्टिंग से निराश किया. घटिया स्क्रिप्ट और फिल्म. स्कैम 1992 तो बहुत अलग थी. अब क्योंकि निशाना सीधे अभिषेक की एक्टिंग पर रहा, ऐसे में एक्टर की तरफ से भी बेहतरीन जवाब देखने को मिल गया. अभिषेक ने उस ट्रोल को शुक्रिया बोलते हुए कहा- जब तक मैंने तुम्हे निराश नहीं किया, मैं काफी खुश हूं. मेरी फिल्म देखने के लिए आपका शुक्रिया.

As usual @juniorbachchan doesn't disappoint you with his 3rd rate so called acting in a poorly scripted & badly filmed #TheBigBull @pratikg80 & #Scam1992 are far superior by miles.@ajaydevgn @DisneyplusHSVIP — डॉ. सुशांत त्रिविक्रम जोशी 🇮🇳 (@sushanthjoshi) April 8, 2021

Hey man, as long as I’ve not disappointed you, I’m happy. Thank you for taking the time out to see our film. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) April 8, 2021

I am surprised to see people think this tweet by @juniorbachchan as cool, humble reply to a troll, but pl read it, this is bullying & trolling. This man cann't even take criticism by a viewer.

Accept the reality Mr. Junior & other trolls. Have a good day. — डॉ. सुशांत त्रिविक्रम जोशी 🇮🇳 (@sushanthjoshi) April 9, 2021

ट्रोल होने पर अभिषेक क्या बोले

अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई. जब कुछ लोगों ने अभिषेक के इस अंदाज की तारीफ की तो उस ट्रोल ने फिर प्रतिक्रिया दी. इस बार हमला थोड़ा निजी रहा. ट्वीट में लिखा गया- मुझे हैरानी है कि लोगों को अभिषेक का ये ट्वीट कूल लग रहा है. ये इंसान तो अपनी आलोचना भी नहीं सुन सकता है. सच्चाई को स्वीकार करें अभिषेक. इस पर अभिषेक बच्चन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा है. वैसे ये पहला ट्वीट नहीं है जहां पर अभिषेक को यूं निशाना बनाया जा रहा हो, जब से बिग बुल रिलीज हुई है, ऐसे ट्वीट लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन अभिषेक की तरफ से या तो शुक्रिया कहा जा रहा है या फिर वे इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं.

बिग बुल फिल्म की बात करें तो इसका निर्देशन कूकी गुलाटी ने किया है. फिल्म को क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. एक्टिंग डिपार्टमेंट भी कमजोर बताया जा रहा है और कहानी भी बांधने में फेल दिखी है.