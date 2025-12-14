scorecardresearch
 
'अक्षय सर के साथ काम...', फ्लॉप थी रक्षाबंधन, डायरेक्टर ने मानी अपनी गलती, बोले- जज किया

आनंद एल राय ने अपनी फिल्म रक्षाबंधन को करियर की सबसे बड़ी चूक बताया है. अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म की असफलता पर उन्होंने खुलकर बात की, वहीं तेरे इश्क में की सफलता के साथ अपनी शानदार वापसी पर भी राय रखी.

आनंद एल राय ने बताया क्यों फ्लॉप हुई थी रक्षा बंधन (Photo: Instagram @lraiaanand)
आनंद एल राय ने बताया क्यों फ्लॉप हुई थी रक्षा बंधन (Photo: Instagram @lraiaanand)

आनंद एल राय अपनी लेटेस्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी मानते हैं कि उनकी पिछली फिल्म रक्षा बंधन में उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई थी. अक्षय कुमार स्टारर इस फैमिली ड्रामा को भी उनके प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस ने ही बनाया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 48.63 करोड़ रुपये ही कमा पाई.

रक्षाबंधन में की ये भूल

आनंद एल राय ने साफ शब्दों में कहा- मैं वहां पूरी तरह फिसल गया. मेरे पूरे फिल्म मेकिंग सफर में ये पहली बार था जब मैंने सोचा कि मुझे किसी खास तरह के दर्शकों के लिए फिल्म बनानी चाहिए. मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता. मुझे कहानी पसंद आती है, मैं फिल्म बना देता हूं. रक्षा बंधन ही एकमात्र फिल्म थी, जहां मैंने अपने दर्शकों को जज किया.

आनंद एल राय का मानना था कि रक्षा बंधन के जरिए उन्हें टियर-2, टियर-3 और बी-टाउन ऑडियंस को ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा- मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिसे बहुत सिंपल तरीके से कहा जाना चाहिए. आमतौर पर मैं कहानी के साथ उड़ान भरता हूं और खुद को खोजता हूं. लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं सब जानता हूं. फिल्म खूबसूरती से फॉर्मेट की गई थी, लेकिन यही चीज मेरे लिए काम नहीं करती.

फिल्म को लेकर रखी गलत नीयत

आनंद ने आगे बताया कि गलती फिल्म की शुरुआत में ही हो गई थी. रक्षाबंधन की कहानी कहने की मेरी वजह ही गलत थी. इसका सफलता या असफलता से कोई लेना-देना नहीं था. जिन फिल्मों में मैंने दिल से उड़ान भरी, वहां फेल होने के बावजूद संतुष्टि थी. लेकिन यहां शुरुआत से ही मेरी नीयत गलत थी.

फिल्ममेकर ने रक्षाबंधन को अपनी तरफ से एक ब्लंडर बताया. आनंद ने कहा- समस्या स्क्रिप्ट में नहीं थी, समस्या डायरेक्टर में थी और उस डायरेक्टर से जुड़ी उम्मीदों में थी. अगर आप पूछें कि क्या मुझे प्रोसेस एंजॉय आया. तो हां, अक्षय सर के साथ काम करना शानदार था. वो पूरी सच्चाई और यकीन के साथ परफॉर्म कर रहे थे. लेकिन शायद इस डायरेक्टर की धड़कन उस रिदम से मेल नहीं खा पाई.

कौन हैं आनंद?

आनंद एल राय को रांझणा और तनु वेड्स मनु फ्रेंचाइजी जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. हालांकि, शाहरुख खान स्टारर जीरो उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक रही. सात साल बाद अब उन्होंने तेरे इश्क में के साथ दमदार वापसी की है. कलर येलो प्रोडक्शंस और भूषण कुमार की टी-सीरीज के साथ को-प्रोडक्शन में बनी तेरे इश्क में ने 16 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 111.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 

इस फिल्म के जरिए आनंद एल राय ने एक बार फिर धनुष और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान के साथ काम किया है, जिनके साथ वो पहले रांझणा और अतरंगी रे में भी काम कर चुके हैं. तेरे इश्क में की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है.

---- समाप्त ----
