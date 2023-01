Bigg Boss 16: 'बीवी की इज्जत नहीं रखी', टीना दत्ता ने शालीन भनोट पर किया पर्सनल कमेंट, हुआ हंगामा

बिग बॉस 16 अपने अंतिम पड़ाव पर है. फिनाले में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट अपना दमखम दिखा रहे हैं. यही वजह है कि बिग बॉस हाउस में हंगामा मचा हुआ है. शो का नया प्रोमो सामने आ चुका है. प्रोमो में शालीन भनोट और टीना दत्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी.

निम्रत की कैप्टेंसी के खिलाफ हुए घरवाले

टिकट टू फिनाले वीक में बिग बॉस ने निम्रत कौर को घर का कैप्टन बनाया. ये भी कहा कि बाकी सदस्यों को निम्रत की कैप्टेंसी छीननी पड़ेगी. वहीं अब प्रोमो में बिग बॉस घर के नए कैप्टन पर बात करते दिखे. इस दौरान शिव ने एसमी स्टैन को कैप्टेंसी के लिए चुना. वहीं एमसी स्टैन ने शिव का नाम लिया. इसके बाद सुम्बुल ने अपना और शिव का नाम लिया.

शिव, एमसी स्टैन और सुम्बुल के बाद शालीन भनोट ने अपनी राय रखी. शालीन ने कहा कि उन्हें निम्रत बतौर कैप्टन ठीक लगती हैं. शालीन की बात सुनने के बाद प्रियंका और टीना उन पर भड़क जाती हैं. प्रियंका कहती हैं कि हमारे साथ निम्रत की कैप्टेंसी छीनने की प्लानिंग कर रहे हो. यहां ये बोल रहे हो. टीना कहती हैं कि ये कितना दोगला है.

LMAO, #Shalin bhai sahab khel gayo. Just yesterday they were literally planning to get #NimritKaurAhluwalia out of captaincy, & just 2 days ago he and PCC were discussing Nimrit is weak & will be out. Put when time came Shalin bhaiya game khel gayo. pic.twitter.com/OvwJi5tJXf