TRP के लिए बिग बॉस हुए बायस्ड, खुल्लम-खुल्ला कर रहे बड़ी गलतियां, खो रहे भरोसा

Bigg Boss 16: क्या बिग बॉस बायस्ड हैं? क्या बिग बॉस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को फेवर करते हैं? हर साल बिग बॉस को लेकर ये सवाल उठाए जाते हैं. बिग बॉस पर कुछ कंटेस्टेंट्स को फेवर करने के आरोप लगते हैं. इस बार भी मेकर्स पर बायस्ड होने का आरोप लग रहा है. सोशल मीडिया पर बिग बॉस अपने बायस्ड बिहेवियर की वजह से ट्रोल हो रहे हैं.

बिग बॉस तोड़ रहे अपने ही नियम?

ये बिग बॉस का 16वां सीजन चल रहा है. शो की शुरुआत से बिग बॉस का नियम है कि कंटेस्टेंट्स को किसी भी तरह की बाहर की जानकारी नहीं दी जाएगी. कई सीजन्स में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स को घर के बाहर की जानकारी देने पर दंड भी दिया गया है. लेकिन इस बार तो लगता है कि TRP के लिए बिग बॉस खुद ही अपने नियम तोड़ने रहे हैं.

सुंबुल की पिता से बात कराना है अनफेयर

मेकर्स ने शो के पहले ही हफ्ते में सुंबुल की उनके पिता को शो में बुलाकर बात करवाई. सुंबुल के पिता ने आकर ना सिर्फ अपनी बेटी को गेम खेलने का तरीका बताया, बल्कि अपनी बेटी को बाकी कंटेस्टेंट्स के गेम के बारे में भी जानकारी दी. अब सवाल ये है कि क्या ये बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर नहीं है?

सुंबुल को फेवर करके बिग बॉस ने अपना ही मजाक बनवा लिया. एक गलती तो चलो हर कोई माफ कर देता है, लेकिन फैंस को हैरानी तब हुई जब शो में फिर से सुंबुल की उनके पिता से बात कराई गई. सुंबुल को कंफेशन रूम में बुलाकर बिग बॉस ने कॉल के जरिए एक्ट्रेस की उऩके पापा से बात कराई. सुंबुल के पिता ने खुल्लम-खुल्ला अपनी बेटी को बाहरी दुनिया की जानकारी दी. बाकी कंटेस्टेंट्स का गेम प्लान बताया, उन्हें गालियां दीं.

सवाल ये है कि एक कंटेस्टेंट्स की बार-बार उनके फैमिली मेंबर से बात कराना कितना सही है? अगर सुंबुल के पिता को शो में बुलाकर बाहर की डिटेल्स दी गई हैं तो फिर बाकी कंटेस्टेंट्स को क्यों नहीं. ये तो बाकी लोगों के साथ अनफेयर है.

शिव की गलती पर डाला पर्दा

इतना ही नहीं, अब तो बिग बॉस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स की गलतियों को भी छिपाने लगे हैं. हाल ही घर में एम सी स्टैन और शालीन की लड़ाई हुई थी. एपिसोड में सिर्फ शालीन और एम सी स्टैन को ही गालियां देते और धक्का मुक्की करते दिखाया गया. उस लड़ाई के दौरान शिव ठाकरे भी शालीन को कुर्सी से पीटने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन शिव की फुटेज को एडिट करके बड़ी सफाई से हटा दिया गया.

शालीन ने भी कई बार कहा था कि एम सी स्टैन और शिव दोनों ने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी. लेकिन बिग बॉस ने शिव को बड़ी सफाई से बचा लिया. कंफेशन रूम में भी जब टीना, शालीन और एम सी स्टैन को बुलाया गया था तो बिग बॉस ने कहा था कि शिव तो शालीन और एम सी स्टैन की लड़ाई रोकने आए थे. वो दोनों को अलग कर रहे थे. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शिव हाथ में कुर्सी लिए गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. इससे इतना साफ है कि शालीन सच बोल रहे थे, शिव ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन बिग बॉस ने इस मुद्दे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स बिग बॉस पर कंटेस्टेंट्स को फेवर करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

Gautam reveals that Shiv Thakare had come to attack Shalin with a chair. However that part was smartly cut by the makers. But a fan find out in the promo. Here's the clip, Shiv charging towards Shalin with a chair



That's why Salman says 'WWE' to Shivpic.twitter.com/pPzBW9C72z