Bigg boss 16: बिग बॉस ने जनता से बोला था झूठ, गौतम ने बताया सच, ये वीडियो है सबूत

रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' में इस बार वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान कान को काफी गुस्से में देखा गया. हो भी क्यों न आखिर, घरवालों ने हरकतें ही ऐसी की थीं. बीते हफ्ते शालीन और एमसी स्टैन में काफी बड़ा झगड़ा होता दिखा था. जिसके बाद दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी. वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने एक की नहीं, बल्कि तीन लोगों की क्लास लगाई थी. अब आप सोच रहे होंगे कि तीन कैसे, क्योंकि झगड़ा तो सिर्फ दो लोगों में हुआ था. हम आपको बताते हैं.

मेकर्स ने काटा सीन

दरअसल, टीना बेडरूम एरिया से जब बाहर आ रही थीं तो अचानक से उनके पैर में मोच आ गई. शालीन और एम सी स्टैन तुरंत उनका पैर सीधा करने के लिए उनके पास आए. शालीन, टीना का पैर अपने हाथ से ठीक ही कर रहे थे कि एक्ट्रेस ने उन्हें ऐसा न करने को कहा. एम सी स्टैन, शालीन को टोकते रह गए और दोनों के बीच गाली-गलौच तक की बात आ गई. इसके बाद हाथापाई होने लगी. बीच में शिव ठाकरे कुर्सी लेकर शालीन को मारने के लिए आए.

इस पूरे सीन को सिर्फ शो से बड़ी सफाई के साथ हटाया ही नहीं गया था. इस बात को पूरी तरह से बिग बॉस ने बताना जरूरी भी नहीं समझा. बिग बॉस ने टीना को पूरा सीन बताते हुए कहा था कि श‍िव तो बचाने आए थ. वो शालीन और एम सी स्टैन को अलग कर रहे थे. अब कोई बिग बॉस से पूछे कि कुर्सी लेकर दौड़ता हुए शख्स किस तरह किसी को बचाने आएगा. घर में ये मुद्दा उठा था कि श‍िव ने मारने की कोश‍िश की. शालीन ने भी श‍िव और स्टैन को घर से निकालने की बात कही थी. लेकिन मेकर्स ने बड़ी चालाकी के साथ पूरा सीन हटा दिया.

Gautam reveals that Shiv Thakare had come to attack Shalin with a chair. However that part was smartly cut by the makers. But a fan find out in the promo. Here's the clip, Shiv charging towards Shalin with a chair



That's why Salman says 'WWE' to Shivpic.twitter.com/pPzBW9C72z