Bigg Boss 16: बिग बॉस बायस्ड हैं...इसकी चर्चा हर सीजन में होती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. बिग बॉस खुलेआम अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फेवर कर रहे हैं. लेकिन हद तब हुई जब बिग बॉस ने शो की कमजोर खिलाड़ी निम्रत कौर अहलूवालिया को सीधा फिनाले में पहुंचा दिया. बिग बॉस ने अपने इस बायस्ड बिहेवियर से शो के लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया है.

निम्रत के लिए बायस्ड हुए बिग बॉस!

बिग बॉस में अभी जितने भी कंटेस्टेंट बचे हैं, उनमें सबसे कमजोर खिलाड़ी निम्रत ही हैं. सुम्बुल भी अब निम्रत से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं. वोटिंग ट्रेंड में सुम्बुल निम्रत से आगे बनी हुई हैं. ऐसे में अगर निम्रत नॉमिशन के घेरे में आतीं, तो वोट्स और कमजोर गेम के आधार पर उनका घर से बाहर निकलना तय था.

लेकिन यहां बिग बॉस ने बड़ी चाल चलकर निम्रत को बचा लिया. निम्रत को शो में बनाए रखने के लिए बिग बॉस ने उन्हें बिना कुछ किए घर का कैप्टन बना दिया और सीधा टिकट-टू फिनाले दे दिया. दर्शकों के मनोरंजन के लिए बिग बॉस ने भले ही घरवालों को निम्रत से टिकट-टू-फिनाले छीनने के कई मौके दिए, लेकिन कंटेस्टेंट्स के अड़ने पर फिर टास्क को रद्द भी कर दिया.

निम्रत के फेवर में बिग बॉस ने डिजाइन किया टास्क

बीते एपिसोड में भी बिग बॉस ने घरवालों कों निम्रत से टिकट-टू फिनाले हासिल करने का जो टास्क दिया था, वो पूरी तरह से निम्रत के फेवर में डिजाइन किया गया था. निम्रत से कैप्टन का टैग छीनने का हक भी बिग बॉस ने एम सी स्टैन को दिया, जबकि हर किसी को पता है कि एमसी स्टैन कभी भी निम्रत की कैप्टेंसी नहीं छीनेंगे, क्योंकि वो खुद मंडली का हिस्सा हैं.

टास्क फेयर तब होता, जब निम्रत की कैसेट प्रियंका या अर्चना को दी जाती. लेकिन बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रियंका और अर्चना को निम्रत की कैसेट देने का मतलब उन्हें फिनाले की रेस से बाहर करना होता. ऐसे में बिग बॉस ने शातिर अंदाज में गेम खेला और निम्रत को फिनाले में पहुंचा दिया.

#PriyankaChaharChoudhary has the apt answer that Nimrit has already been saved for 2 weeks so let her come in nominations this week which is 100% correct and fair. But Nimrit ko to khairat ki aadat par gayi hai naa kaise chodegi🤪 PRIYANKA THE STRONGEST #bb16 #BB16 #biggboss — Akanksha Kapur (@AkankshaKapur4) January 30, 2023

Pari wanted to Expose the Biasedness for Nim and She Succeeded but the way BB is Trying to Justify to her is Really Funny😂



Nim got Captaincy for free Twice & now getting Ticket to Finale for free.#PriyankaChaharChoudhary #PriyAnkit #BiggBoss16 #BB16pic.twitter.com/GPD86tFYQK — 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐏𝐫𝐢𝐲𝐚𝐧𝐤𝐢𝐭 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 💫 (@PriyAnkitFC) January 30, 2023

Just one move of #PriyankaChaharChoudhary exposed the so called Friendship of Mandali and also biasedness of BB Towards Nimrit !!



She played and She slayed 🔥 !!#Biggboss16 pic.twitter.com/aW5jRWCo13 — 𝐏𝐫𝐢𝐲𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚💥 (@Priyanka_Astra) January 30, 2023

अर्चना के सवाल उठाने पर बिग बॉस ने लगाई फटकार

टास्क को देखकर ही अर्चना गौतम ने ये कह दिया था कि इसे तो निम्रत के फेवर में बनाया गया है, जिसपर बिग बॉस ने उनकी क्लास लगा दी. बिग बॉस ने अर्चना से कहा कि वो उनकी नियत पर शक ना करें. लेकिन बिग बॉस का बायस्ड बिहेवियर सिर्फ कंटेस्टेंट्स को हीं नहीं, बल्कि शो के फैन्स को भी दिख चुका है.

टास्क में प्रियंका के अड़ने पर बिग बॉस ने कार्य रद्द कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि निम्रत को टिकट-टू-फिनाले मिल गया. फिनाले में जाने वाली निम्रत शो की पहली कंटेस्टेंट बन चुकी हैं. निम्रत बिना कुछ करें ही शो की पहली फाइनलिस्ट बन गई हैं. निम्रत का फिनाले में जाना शो के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरी के लिए पूरी तरह से अनफेयर है.

बिग बॉस ने अपनी फेवरेट निम्रत को फेवर करके उन्हें फिनाले में तो जरूर पहुंचा दिया है, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया. बिग बॉस के बायस्ड बिहेविर ने कई लोगों को निराश कर दिया है. सोशल मीडिया पर बिग बॉस ट्रोल हो रहे हैं. हम तो यही कहेंगे कि बिग बॉस निम्रत को कितना भी बचा लें, लेकिन शो के सबसे दमदार खिलाड़ी शिव और प्रियंका ही रहेंगे.