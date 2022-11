'Bigg Boss बीमार हो, चेकअप कराओ', अब्दू रोजिक को सपोर्ट करने पर भड़कीं Urvashi Dholakia, मेकर्स की लगाई क्लास

Bigg Boss 16: क्या बिग बॉस बायस्ड हैं? ये सवाल हर सीजन में उठता है. इस बार भी बिग बॉस पर कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड होने के आरोप लग रहे हैं. कंटेस्टेंट्स और फैंस के बाद अब टीवी की 'कोमोलिका' यानी उर्वशी ढोलकिया ने भी बिग बॉस पर सवाल उठाए हैं.

उर्वशी ने बिग बॉस को लगाई फटकार

दरअसल, बीते दिन के एपिसोड में कैप्टेंसी के लिए बिग बॉस ने एक टास्क दिया था. टास्क में पहले बने हुए कैप्टन्स निम्रत, अब्दू और शिव के पास ही घर का अगला राजा या रानी बनने का मौका था. टास्क के संचालक साजिद खान थे. टास्क की शर्त थी की तीनों में से कोई भी मिले गए टास्क को करने से इनकार नहीं कर सकता. मना करने पर वो टास्क से बाहर हो जाएगा.

अब्दू रोजिक को अंकित गुप्ता टास्क दे रहे थे. अंकित ने अब्दू से कई ऐसी चीजें करने को कहीं जो वो नहीं कर सकते थे. बीच में अब्दू ने एक टास्क करने से मना कर दिया था. टास्क की शर्त के अनुसार, मना करने पर अब्दू राजा बनने के टास्क से ही बाहर हो जाते हैं, लेकिन साजिद खान ने अब्दू को बाहर नहीं किया, बल्कि अंकित को ही गुस्से में क्विट करना पड़ा.

उर्वशी ने बिग बॉस को क्या कहा?

साजिद खान के बायस्ड फैसले को बिग बॉस भी सपोर्ट करते दिखे. उन्होंने अब्दू को टास्क से बाहर नहीं किया. बिग बॉस के इस बिहेवियर पर कई लोग उनपर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें बायस्ड बता रहे हैं. अब टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की विनर रह चुकीं उर्वशी ढोलकिया ने एक ट्वीट शेयर करके बिग बॉस को फटकार लगाई है.

उर्वशी ने अपने ट्वीट में लिखा- अब्दू लगातार टास्क करने से मना कर रहा था. लेकिन पूरा गेम अंकित के क्विट करने पर फोकस हो गया. कैसे??? बिग बॉस क्या आप बीमार हैं?? प्लीज खुद को चेक कराइए. क्या बकवास है.

विशाल ने भी उठाए सवाल

शो के एक्स कंटेस्टेंट विशाल कोटियान ने भी बिग बॉस पर सवाल उठाए हैं. विशाल ने अपने ट्वीट में लिखा- वन साइडेड और बहुत ज्यादा आसान कैप्टेंसी टास्क. बिग बॉस ने साजिद खान और उनके गैंग को जबरदस्ती की पावर दी. आप लोगों को क्या लगता है. मैं पूरी तरह से प्रियंका और अंकित के साथ हूं. उन्हें अपने लिए लड़ने का चांस भी नहीं दिया गया.

