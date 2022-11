Bigg Boss 16 में बड़ा ट्विस्ट, Archana Gautam को बीच शो से किया गया बाहर? ऐसी है चर्चा

Bigg Boss 16: बिग बॉस 16 को लेकर शॉकिंग खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद शो के फैंस को झटका लगने वाला है. रिपोर्ट्स हैं कि अर्चना गौतम को बिग बॉस ने बीच शो से बाहर कर दिया है. सोशल मीडिया पर अर्चना के घर से बाहर होने की खबरें तेजी से तूल पकड़ रही हैं. आखिर ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं.

अर्चना हुईं शो से बाहर?

'साउथ की सनी लियोनी' अर्चना गौतम बिग बॉस 16 की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट हैं. वे शो में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं. लेकिन अब लेटेस्ट बज की मानें तो शो में अर्चना की शिव ठाकरे से लड़ाई हो गई है. लड़ाई में अर्चना ने अपना आपा खो दिया और फिजिकल वॉयलेंस करने की वजह से बिग बॉस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है. सोशल मीडिया पर उनके घर से बाहर होने को लेकर कई रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं.

रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अर्चना और शिव की रात के समय लड़ाई हुई. लड़ाई में अर्चना शिव के साथ फिजिकल हो गईं और फिर आधी रात को करीब 3 बजे उन्हें शो से निकाल दिया गया है. अर्चना के घर से बाहर होने की खबर ने उनके सभी फैंस को परेशान कर दिया है. अर्चना के फैंस हैरान हैं और उन्हें अपना सपोर्ट देते हुए शो की क्वीन बता रहे हैं.

यहां देखें वायरल ट्वीट्स

बिग बॉस में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि इस बार बिग बॉस के घर में डबल एविक्शन होगा. बीते हफ्ते कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ था. ऐसे में मेकर्स ने डबल एविक्शन की प्लानिंग कर ली है. हालांकि, इस बारे में फिलहाल कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है.

एंटरटेनमेंट क्वीन अर्चना को क्या हुआ?

अर्चना गौतम की बात करें तो पहले और दूसरे हफ्ते में उन्हें एंटरटेनमेंट क्वीन का खिताब दिया गया था. वो शो की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट मानी जा रही थीं. सलमान खान ने भी अर्चना की तारीफ की थी. लेकिन फिर उसके बाद से अर्चना का गेम बदल गया. वो एंटरटेनिंग से इरिटेटिंग होने लगीं.

बीते कुछ दिनों से अर्चना घर में सिर्फ लड़ाई करते हुए ही नजर आ रही हैं. कभी शिव से तो कभी शो में दोस्त बनी प्रियंका से ही अर्चना भिड़ गईं. सुंबुल के साथ भी अर्चना की हाई वोल्टेज लड़ाई देखने को मिली.

वहीं, अब्दू रोजिक जबसे घर के कैप्टन बने हैं, अर्चना उनसे भी भिड़ती हुई नजर आ रही हैं. अब्दू को परेशान करने पर अर्चना को कई घरवालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी. वे लगातार अब्दू से पंगे ले रही हैं और अब लेटेस्ट वायरल रिपोर्ट्स की मानें तो अर्चना को उनके वायलेंट बिहेवियर की वजह से शो से बाहर कर दिया गया है. बिग बॉस के घर में आने वाले दिनों में काफी बवाल मचने वाला है. इसलिए कोई एपिसोड देखना ना भूलें.