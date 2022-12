'वो जोकर नहीं है', Abdu Rozik की बॉडी पर घरवालों ने लिखा कुुछ ऐसा, साजिद खान पर भड़के यूजर बोले- शर्म करो

Bigg Boss 16: अब्दू रोजिक बिग बॉस 16 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें देखकर फैंस के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है. अब्दू रोजिक की दुनिया दीवानी हो चुकी है. लेकिन 3 फुट के नन्हे अब्दू का दिल तो टीवी की बहू निम्रत कौर पर आ चुका है. निम्रत को अब्दू काफी पसंद करते हैं. ऐसे में उनके बर्थडे पर अब्दू ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा.

निम्रत को अब्दू ने दिया सरप्राइज

निम्रत को उनके बर्थडे पर स्पेशल फील कराने के लिए अब्दू कुछ खास करना चाहते थे. ऐसे में साजिद खान, शिव ने अब्दू को आइडिया दिया कि वो अपनी बॉडी पर मैसेज लिखकर निम्रत को सरप्राइज दें. साजिद खान पहले तो अब्दू को बहुत ही खराब आइडिया दे रहे थे, जिसे अब्दू ने करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मासूम अब्दू अपनी बॉडी पर निम्रत के लिए मैसेज लिखाने के लिए राजी हो गए.

साजिद-शिव के ग्रुप ने अब्दू के कपड़े उतरवाकर उनकी फ्रंट बॉडी पर लिपस्टिक से लिखा हैप्पी बर्थडे निम्मी और बैक पर गंदा मैसेज लिखा. फिर अब्दू को रूम में छिपाकर निम्रत को सरप्राइज दिया.

साजिद खान पर भड़के लोग

निम्रत तो अब्दू से सरप्राइज पाकर खुश हो गईं, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स को अब्दू के साथ इस तरह का बिहेवियर करना पसंद नहीं आ रहा है. अब्दू के कपड़े उतारकर उनकी बॉडी पर लिपस्टिक से लिखने को लोग बुली बता रहे हैं और साजिद-शिव की गैंग पर गुस्सा निकाल रहे हैं.

वहीं, अब्दू की बैक पर गंदा मैसेज लिखने के लिए लोग साजिद खान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यूजर ने लिखा कि अब्दू की बैक पर लिखने के लिए साजिद खान को शर्म आनी चाहिए. उसको हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन इस तरह की कॉमेडी को हम पसंद नहीं करेंगे. कई लोग सलमान खान से साजिद खान के खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग कर रहे हैं.

What a shame of #SajidKhan he wrote I Love Tatti (shit) on #AbduRozik back, because he doesn't understand Hindi properly, this type comedy we don't appreciate @beingsalmankhan sir please take action on Sajid behavior @biggboss @colorstv — Abdul@298 (@Abdul2982) December 11, 2022

If not bullying then what is this? Doing it with #AbduRozik who doesn't even understand the meaning properly. Sad part is whole #mandali was enjoying this



i hope @BeingSalmanKhan will take strong stand against this pic.twitter.com/7OqxYdKYjw — The Khabri (@TheKhabriTweets) December 12, 2022

I feel bad for #AbduRozik𓃵 & I am angry on him. Sad as Sajid literally treated him like the way midget people are treated in Hindi movies, Der Phutya, Gidda. Very Very sad. Is this your inculsuion @ColorsTV @BiggBoss @VootSelect in #BiggBoss16 , where are Adbu fans now? https://t.co/qpNXKzcZ3B — Lady Khabri (@KhabriBossLady) December 11, 2022

Agree! Sumbul, Shiv & Stan are still genuine with #AbduRozik but Sajid humour can be so wrong & this prank of 'i love tatti' is undoubtedly his idea & the rest have gone with it!! So NOT cool! Abdu took it sportingly for Nimrit sake! @BeingSalmanKhan @ColorsTV #BB16 +++ https://t.co/PxUpOeogIg December 12, 2022

Agree! Sumbul, Shiv & Stan are still genuine with #AbduRozik but Sajid humour can be so wrong & this prank of 'i love tatti' is undoubtedly his idea & the rest have gone with it!! So NOT cool! Abdu took it sportingly for Nimrit sake! @BeingSalmanKhan @ColorsTV #BB16 +++ https://t.co/PxUpOeogIg — TELLYDHAMAAL (@tellydhamaal) December 12, 2022

Hated what these people did with #AbduRozik He is NOT a joker & it was not funny. So called close friends of Abdu #ShivThakare #SajidKhan #NimritKaurAhluwalia making a mockery of him & his feelings for Nimrit #BiggBoss16 #VootSelect #Voot #ColorsTV — Sakshi Chaudhry (@sakshichaudhry_) December 12, 2022

अब्दू ने किया अपनी फीलिंग का इजहार

अब्दू की बात करें तो वो निम्रत के लिए अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार कर चुके हैं. बीते एपिसोड में शिव से बात करते हुए अब्दू ने कहा कि वो निम्रत को दिल से चाहते हैं. वो कैमरा के लिए कुछ नहीं करते हैं. इसपर शिव ने अब्दू को बताया कि निम्रत का बाहर बॉयफ्रेंड है. इसपर अब्दू ने कहा कि तो फिर वो अपनी फीलिंग्स को खत्म कर देंगे.

वहीं, बिग बॉस की बात करें तो इन दिनों घर में हाईवोल्टेज ड्रामा चल रहा है. एलिमिनेट होने के बाद टीना दत्ता ने फुल ऑन एटीट्यूड में दोबारा एंट्री कर ली है. टीना ने घर में आते ही शालीन को एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शालीन भी ट्रोल होने लगे. अब शालीन और टीना का रिश्ता आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा.