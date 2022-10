Bigg Boss: 'गालियां देता रहूंगा... चाहे शो से कर दो बाहर', Sajid Khan ने गौतम पर किया हमला, भड़के लोग बोले- अब असलियत सामने आ रही

Bigg Boss 16: फिल्ममेकर साजिद खान बिग बॉस के घर में अब तक काफी शांत नजर आ रहे थे. लेकिन वीकेंड का वार में सलमान ने जब से साजिद से घर के मुद्दों में हिस्सा लेने को कहा, तभी से उनका एक अलग रूप देखने को मिल रहा है. साजिद की पर्सनैलिटी एक ही दिन में पूरी तरह बदल गई है. अब तक घरवालों की गुड बुक्स में रहने वाले साजिद खान गौतम विज को गंदी गालियां देते नजर आए. उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते दिखे. साजिद के इस बिहेवियर की वजह से लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

साजिद खान ने गौतम को धमकाया, दी गालियां

दरअसल, गौतम विज ने कैप्टन बनने के लिए पूरे घर के राशन का बलिदान दे दिया. राशन चले जाने से साजिद खान का पारा हाई हो गया और उन्होंने गौतम को गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं. साजिद खान ने शो में कई बार गौतम को मारने की भी धमकी दी, उनपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिव और एमसी स्टैन ने साजिद को रोक लिया.

बीते एपिसोड में साजिद खान गौतम को गालियां देते हुए उन्हें मिडिल फिंगर भी दिखाते नजर आए. साजिद ने गौतम को धमकी दी कि वो उनसे दूर रहें, वरना वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं. साजिद गौतम को मारने के लिए भी आगे बढ़े, लेकिन घरवालों ने उन्हें रोक लिया.

साजिद खान का एग्रेशन देखकर गौतम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो गालियां न दें, गौतम ने अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगी. लेकिन साजिद उनपर और ज्यादा भड़क गए. साजिद ने गौतम से कहा कि वो उन्हें गालियां देते रहेंगे और इसके लिए उन्हें शो से बाहर निकाला भी जाएगा तो वो चले जाएंगे.

साजिद खान पर भड़के यूजर्स

साजिद खान का बिहेवियर देखकर एमसी स्टैन और शिव ने उन्हें समझाने की भी बहुत कोशिश की कि वो गालियां न दें और हाथ न उठाएं. लेकिन साजिद खान ने एक नहीं सुनी वो गौतम को घर का राशन गिवअप करने के लिए लगातार गालियां देते रहे. साजिद खान का ये बिहेवियर बिग बॉस के फैंस को एक आंख नहीं भा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग साजिद को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वहीं, बिग बॉस ने साजिद को डांटने के बजाए, उल्टा उन्हें और हंगर स्ट्राइक कर रही उनकी गैंग को पिज्जा खिलाया, जो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया. साजिद खान के साथ लोग बिग बॉस को भी उनके बायस्ड बिहेवियर के लिए ट्रोल कर रहे हैं.

एक यूजर ने साजिद खान पर भड़कते हुए लिखा- साजिद खान गौतम विज को लगातार धमकियां दे रहे हैं. बिग बॉस उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये किस तरह का बिहेवियर है? गोरी को इतना सुना दिया, लेकिन साजिद को कोई कुछ नहीं बोलेगा. कंफेशन रूम में पिज्जा खिला रहे.

#SajidKhan has been threatening #GautamVig since last night, why isn't BB taking any action against him? What kind of sick behavior is this?



Gori ko itna suna diya for intending to hurt but Sajid ko koi kuch nahi bolega, confession Room main pizza khila rae.#BB16 #BiggBoss16 — VsAl (@Iam_vsAl) October 30, 2022

एक दूसरे यूजर ने लिखा- जो साजिद इतनी गालियां दे रहा है, फिंगर दिखा रहा है. उसको लताड़ने के बजाए पिज्जा दे रहे हैं बिग बॉस. मैडम निम्रत तो खाना खा चुकी थी तो वो क्यों इनके साथ है.

I'm done with this show

Jo sajid itna gali de tha h finger dikha rha h usko bashed krne k bjaye pizza de rhe h bigg boss

Md nimrit toh khana kha chuki thi toh vo kyu inke sath h

#biggboss16 October 30, 2022

एक और यूजर ने लिखा- गौतम ने गलत किया, लेकिन साजिद को उसकी मां पर जाने और ग्लास तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है. गौतम को फिजिकल नुकसान पहुंचाने की लगातार धमकियां दे रहा है.

Gautam did wrong, but sajid has no right to go on his mother & break glasses! Threaten him continuously to physically harm him!#BB16 #BiggBoss16 @ColorsTV — .🌻 (@Saabya_J) October 30, 2022

यहां देखें यूजर्स और क्या कह रहे हैं-

Sajid aur chamche bigg boss ka hi bheja pizza kha skte hain bt ration nhi kha skte hypocrites and looser @ColorsTV #BB16 #GautamSinghVig — Ayushi Shukla (@itsayushishukla) October 30, 2022

Bigboss sajid and uski gang ko Trophy dedo, itna biased show humein nahi chahiye, koi sahi hote huve bhi uski dhajiya udarahe ho ore kisi ko favor kar karke upar chadharaheho.



ONE MAN SHOW SHALIN 🔥 pic.twitter.com/eBQReWaXD2 — Pooja kc (@PoojaKC53285659) October 30, 2022

#SajidKhan aisa food kha raha tha jaise kabhi khaya nhi hai #biggboss16 pizza toh aisa kha raha tha jaise pehle kabhi khaya nhi accha hai bada producer koi aam aadmi nhi EVICT SAJID KHAN FROM BIGGBOSS16 October 30, 2022

Sajid khan was giving full on Maa-Behan ki gaaliya to gautam.

Kha kha ke gol gappa ho gya hai mota phir bhi sabse jyada issi ko chahiye.



Disgusting person of next level.

Thanks to #GautamVig for exposing this wild animal.#SajidKhan #BiggBoss16pic.twitter.com/VK2mIaYgTm — థెనోస్ 2.0 (@Thanos2Point0) October 30, 2022

Salman scolded #RubinaDiIaik for showing pinky finger in bb14 and today #SajidKhan has shown the middle finger to Gautam now I want to see how Salman will react now wkw.. hypocrisy dekhni hai bas mujhe🙂#BB16 #BigBoss16 #PriyankaChacharChoudhary #PriyAnkit — Priya (@Priya12566) October 30, 2022

अब वीकेंड का वार में सलमान खान साजिद खान के इस खराब बर्ताव पर उनकी क्लास लगाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी. आपको क्या लगता है साजिद और गौतम में कौन कितना गलत है?