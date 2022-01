CM योगी आदित्यनाथ के बहनोई का चालान, चुनाव में शांतिभंग की आशंका में उत्तराखंड पुलिस ने की कार्रवाई

विधानसभा चुनाव (Assembly elections uttarakhand) को लेकर सख्ती बरत रही उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) के बहनोई का चालान कर दिया है. पुलिस ने यह चालान शांति भंग की आशंका (Threat of breach of the peace) के चलते किया है. पुलिस ने नोटिस जारी कर मुचलका भरने को भी कहा है.

चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर फ़्लैग मार्च निकालती पुलिस. (Photo: Twitter)