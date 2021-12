Panchayat Aaj Tak: देव भूमि की सियासी लड़ाई के बीच खाने की टेबल पर एक साथ नजर आए 'तीन रावत'

देव भूमि में अगले साल होने वाले चुनावी दंगल से पहले मंगलवार को देहरादून में ''पंचायत आज तक उत्तराखंड" कार्यक्रम का आयोजन हुआ. आज तक के इस खास कार्यक्रम में उत्तराखंड के कई सियासी दिग्गज जुटे.

इस चुनावी महापंचायत में सिसायी दिग्गजों ने अपनी बातें बेबकी के साथ रखीं और एक-दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा. लेकिन कार्यक्रम के बाद जो नजारा दिखा वो बेहद दिलचस्प रहा. खाने की टेबल पर 'तीन रावत' एक साथ बैठे और डिनर किया.

हालांकि डिनर पार्टी से पहले पंचायत आज तक के मंच पर हरीश रावत, हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत ने एक-दूसरे की खिंचाई में कोई कमी नहीं छोड़ी. हरक सिंह ने जहां कांग्रेस को राजनेताओं की पार्टी बताया, वहीं हरीश रावत ने बीजेपी को मांसाहारी पार्टी कहा. इस आरोप-प्रत्यारोप में त्रिवेंद्र रावत भी पीछे नहीं रहे.

Rawat cube. Uttarakhand is among the few states in the country where leaders of the opposition and the government would agree to break bread on the same table. Sidelines of @aajtak #PanchayatAajTakDehradun High powered dinner table. Three high powered Rawat leaders in one frame. pic.twitter.com/vYQsDHltRD