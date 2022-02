तू है गजब UP, तेरी कसम UP... Pushpa के Srivalli ट्रैक पर कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च

कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया और मैसेज दिया- तू है ग़ज़ब UP, तेरी क़सम UP... इस थीम सॉन्ग का टैगलाइन है- हम UP Type हैं... कांग्रेस का यह थीम सॉन्ग तेजी से वायरल हो रहा है.

चुनाव प्रचार करतीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा