'2017 से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, टोपी वाले धमकाते थे, ये सब याद रखना', बोले केशव प्रसाद मौर्य

संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी की तरफ से आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में राजनीतिक बयानबाज़ी की धार और तेज हो गयी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सूबे की योगी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और व्यापारी सभी के लिए काम कर रही है लेकिन जब हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा परिवार और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा.

उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे. सर पर जालीदार गोल टोपी लगाए हुए. हथियारों के साथ जो व्यापारियों को डराने का काम करते थे और उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे. साथ ही शिकायत न करना ऐसी धमकी भी देते थे. ये सारा कुछ याद रखना. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से व्यापारी सुरक्षित हैं.

केशव मौर्य ने कहा कि एक तरफ केंद्र में विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हमने प्रदेश में सरकार कैसी चलती है इसका अहसास प्रदेश की 24 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम किया है.

