सपा के बागी MLA नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, नरेंद्र सिंह को दी शिकस्त दी

उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) के नए डिप्टी स्पीकर (dy speaker) समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल बने हैं. सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि सपा के नरेंद्र वर्मा के पक्ष महज 60 पड़े.

बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई. डिप्टी स्पीकर पद के लिए कुल 368 वोट पड़े. इसमें से चार वोट को अवैध घोषित किया गया और काउंटिंग कुल 364 वोटों की हुई. इसमें नितिन अग्रवाल को 304 और नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले.

इस चुनाव का कांग्रेस और बसपा ने बहिष्कार किया था, लेकिन कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह और अदिति सिंह ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल के समर्थन में वोट किया.

#WATCH | Samajwadi Party's (SP) Nitin Agarwal, backed by BJP, elected as the Deputy Speaker of Uttar Pradesh assembly. pic.twitter.com/1eujBzNwT2