Live: पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी की किसान रैली, सहारनपुर में होंगे अखिलेश यादव

प्रियंका गांधी दिल्ली से वाराणसी के लिए निकल चुकीं हैं. उनके साथ कांग्रेस नेता दीपेंदर हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं. 11 बजे के आसपास प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंच सकतीं है. सबसे पहले प्रियंका बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगी.

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, Chhattisgarh CM & senior party observer for upcoming UP polls Bhupesh Baghel, and party MP Deepender Singh Hooda leave from Delhi airport for Varanasi to address 'Kisan Nyay' rally pic.twitter.com/BjdLV2cFma