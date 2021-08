5 अगस्त को याद रखेगा देश, पहले 370 हटी-मंदिर निर्माण शुरू हुआ और अब मिला मेडल: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के लाभार्थियों से बात की. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संवाद किया, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब देश कीर्तिमान हासिल कर रहा है, तब विपक्ष संसद को ठप कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं परिश्रम से तय होगा.

‘पांच अगस्त को याद रखेगा देश, विपक्ष कर रहा सेल्फ गोल’



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली से जो अनाज भेजा गया, उसका एक-एक दाना गरीबों को मिला है. पहले की सरकारों में अनाज की लूट होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त के महीने की शुरुआत उपलब्धियां लेकर आई हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास 5 अगस्त की तारीख वर्षों तक याद रखेगा. 5 अगस्त को ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी. पिछले साल राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन हुई और इस साल हॉकी में भारतीय टीम को 4 दशक के बाद मेडल मिला है.



पीएम मोदी बोले कि देश के युवा खेल में गोल पर गोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक सेल्फ गोल करने में लगे हैं. देश की संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और देश की जनभावनाओं का अपमान कर रहा है. विपक्ष सिर्फ देशहित के काम को रोकने की कोशिश में लगा है, देश की जनता इसे कभी भूलेगी नहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं. ओलंपिक में देश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच रहा है. GST का कलेक्शन बढ़ा है और एक्सपोर्ट में भी देश ने रिकॉर्ड बनाया है. देश के पहले मेड इन इंडिया विमानवाहक पोत INS विक्रांत ने अपना ट्रायल शुरू कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वाराणसी की एक लाभार्थी से बात की. पीएम मोदी ने सवाल किया कि क्या उनके परिवार को पूरा राशन मिल रहा है, जिसपर जवाब दिया गया कि उन्हें महीने में 35 किलो. राशन मुफ्त में मिला है. अब हमारा घर भी पक्का हो गया है.

Interacting with beneficiaries of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Uttar Pradesh. https://t.co/T2sQM51EtM