Petrol-Diesel Discount Today: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज (23 फरवरी 2022) चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ यूपी की सियासत का पावर सेंटर है. लखनऊ की 9 सीटों पर वोटिंग के बीच मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल-डीजल पर छूट का ऐलान किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ में पेट्रोल पंप पर वोट का निशान दिखाकर लोगों को पेट्रोल-डीजल पर 2% की छूट मिलेगी. पेट्रोल पंप मैनेजर सुनीता दीक्षित के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल पर वोटरों को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक छूट मिलेगी. 100 फीसदी मतदान के उद्देश्य से यह अनूठी पहल की गई है.

Lucknow, Uttar Pradesh | As per the DM's order, anyone who comes after voting tomorrow will get a 2% discount on petrol/diesel between 5am to 6pm. People are joyous, as this move encourages 100% voting: Sunita Dixit, Talwar Petrol Pump pic.twitter.com/B60lIbOHoP