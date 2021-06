कांग्रेस छोड़ 'कमल' थामते ही बोले जितिन प्रसाद- देश में अब BJP ही राष्ट्रीय दल, मैं नहीं मेरा काम बोलेगा

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन अभी से ही हलचल तेज़ हो गई है. कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा. इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय दल है.



बीजेपी में शामिल होते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी से तीन पीढ़ियों का साथ रहा है, जो मैंने फैसला लिया है बहुत विचार कर लिया है. सवाल ये नहीं है कि मैं किस दल को छोड़कर आ रहा हूं, सवाल ये है कि मैं कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं.



‘’देश के सामने कई तरह की चुनौतियां’’

जितिन प्रसाद ने कहा कि अगर आज देश में कोई संस्थागत दल है, वो बीजेपी है. बाकि दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के दल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है. हमारा देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर कोई नेता मजबूती के साथ खड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.



LIVE: Shri @JitinPrasada joins BJP in presence of Shri @PiyushGoyal at BJP HQ. https://t.co/jtF3FBzMik