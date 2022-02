UP Election: 'BJP दोबारा सत्ता में आई तो होली-दिवाली पर मुफ्त LPG सिलेंडर', गोंडा में राजनाथ सिंह बोले

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट अपील के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर यूपी में भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो बीजेपी सरकार हर साल होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देगी. राजनाथ सिंह गोंडा के कर्नलगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

गोंडा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि असली समाजवादी वह होता है जो जनता को भय और भूख से मुक्ति दिलाए और अगर कोई असली समाजवादी है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं. यह (विपक्ष की पार्टियां) कब के समाजवादी हो गए इनको समाजवाद छू तक नहीं पाया है. हम कहते हैं कि डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि वह दंगे के चोट पर सरकार बनाएगी.

