UP elections 2022: BJP ने बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को दिया टिकट

BJP second list of UP candidates: बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट में बरेली जनपद की बहेड़ी सीट से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को उम्मीदवार बनाया है.

बरेली जिले की बहेड़ी और भोजीपुरा सीट के उम्मीदवारों का ऐलान. (प्रतीकात्मक तस्वीर)