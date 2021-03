तमिलनाडुः नशे में धुत शख्स ने कमल हासन की कार पर किया हमला

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बीच कांचीपुरम में एक शख्स ने फिल्म अभिनेता से नेता बने कमल हासन की कार को टक्कर मारने की कोशिश की. टक्कर मारने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था. पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से इसे हमला करार दिया गया.

मक्कल नीधि माईम (एमएनएम) की ओर से दावा किया गया कि कांचीपुरम में एक शख्स ने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन की कार को टक्कर मारने की कोशिश की. वह शख्स नशे में था और फिल्म अभिनेता को करीब से देखना चाहता था और इसलिए उसने कार की खिड़की पर धमाका करने की कोशिश की. हालांकि हासन को कोई चोट नहीं आई है. लेकिन कार्यकर्ताओं का दावा है कि कार की विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा है.

यह हादसा उस समय हुआ जब कमल हासन कांचीपुरम में एक जगह से अपना चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद लौट रहे थे कि इस बीच एक शख्स ने हासन की गाड़ी को अवरुद्ध करने की कोशिश की. इस बीच कमल हासन की कार को टक्कर मारने की कोशिश के कारण अफरा-तफरी की स्थिति हो गई. हालांकि आसपास मौजूद हासन के कैडर्स ने सोचा कि शख्स ने हासन की कार पर लगे ग्लास पेन को तोड़ दिया है.

कमल हासन की पार्टी मक्कल नीधि माईम (एमएनएम) के कैडर्स ने कथित तौर पर उस शख्स को घेर लिया जिसने गाड़ी को अवरुद्ध कर दिया और हासन की कार पर लगे ग्लास पेन को तोड़ दिया.

पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया

इसके बाद हंगामा मच गया और मौजूद प्रशंसकों ने उसकी पिटाई कर दी. कुछ ही देर में कमल हासन की कार को रोकने वाले शख्स के मुंह और नाक से खून बहने लगा. मौके पर पहुंची पुलिस ने कथित अपराधी को अपने कब्जे में लिया और उसके इलाज के लिए अस्पताल ले गई.

Man gets beaten brutally after allegedly banging on @ikamalhaasan's car window at Kancheepuram.



He was reportedly beaten badly as word spread that Kamal's car window was broken!



Vehicle is fine, says Kamal's team. pic.twitter.com/fiZdBZ6LCi