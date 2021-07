राहुल से प्रशांत किशोर की बैठक में निकल गया पंजाब का समाधान? हरीश रावत बोले- जल्द आएगी गुड न्यूज

पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) में अब तक हालात सही नहीं हुए हैं. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) और नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के बीच बात अब तक नहीं बन सकी है. इस बीच सिद्धू को लेकर सस्पेंस बरकरार है. अपने एक ट्वीट में सिद्धू कभी आम आदमी पार्टी (AAP) में जाने का संकेत दे रहे हैं तो कुछ ही पल में दूसरा ट्वीट कर AAP का विरोध भी कर रहे हैं. वहीं, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की मीटिंग के बाद बताया है कि 3-4 दिन में गुड न्यूज मिल जाएगी.

इससे पहले सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि उनके विजन को सिर्फ AAP ही समझ पाई है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "हमारे विपक्षी AAP ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है, 2017 से पहले की बात हो (ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट पर पंजाब के लोगों का ख्याल रखना) या आज जैसा मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं, लोग जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है."

इस ट्वीट के बाद जैसे ही सिद्धू के AAP में जाने की अटकलें तेज हुईं तो आधे घंटे बाद सिद्धू ने एक और ट्वीट किया. इसमें उन्होंने कहा कि "विपक्ष उनको और उनके जैसे वफादार कांग्रेसियों को लेकर अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि तुम अगर आप (AAP) में आओगे तो कोई बात नहीं... तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी..."

Our Opposition singing about me and other loyal Congressmen :-

तुम अगर आप (AAP) में आयोगे तो कोई बात नहीं ... तुम अगर काँग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी I