Punjab Election: CM चन्नी का PM मोदी को पत्र, कहा- कुमार विश्वास के दावे की हो जांच, अलगाववाद की चुकाई है भारी कीमत

Punjab Election: पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है. ऐसे में सूबे की राजनीति गरमाई हुई है. हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने पंजाब और अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की थी. अब इस पर सियासी बवाल मच गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री चऱणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच की मांग की है.

बता दें कि सीएम चन्नी ने ट्वीट किया कि पंजाब के सीएम के रूप में, मैं प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही कहा कि राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है. पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है.

As CM of Punjab, I request Hon'ble PM @narendramodi Ji to order an impartial enquiry in the matter of @DrKumarVishwas Ji’s video. Politics aside, people of Punjab have paid a heavy price while fighting separatism. Hon’ble PM needs to address the worry of every Punjabi. pic.twitter.com/aoSwie55yx

बता दें कि कवि कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का सपना पंजाब की सत्ता हासिल करना है. साथ ही कहा कि कुमार विश्वास ने कहा था, 'अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है या स्वतंत्र देश (खालिस्तान) का प्रधानमंत्री.

#WATCH | Poet & former AAP leader Kumar Vishwas alleges AAP chief Arvind Kejriwal was supportive of separatists in Punjab



"One day, he told me he would either become CM (of Punjab) or first PM of an independent nation (Khalistan)," Vishwas says. pic.twitter.com/5ccGs9jNn3