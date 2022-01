Punjab: कांग्रेस में शामिल हुए AAP उम्मीदवार आशु बांगड़, बोले- यहां राघव चड्ढा ही एकलौते नेता

पंजाब में सरकार बनाने में ताकत से जुटी आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है. पार्टी के फिरोजपुर देहात से उम्मीदवार आशु बांगड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. बांगड़ ने आरोप लगाया है कि AAP के पंजाब मामलों के सह-प्रभारी राघव चड्ढा के अलावा सूबे में और कोई नेता ही नहीं है.

बांगड़ ने अपने आरोपों में कहा, ''मैंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी की सेवा की है. पार्टी में वॉलंटियर की आवाज को दबाया जा रहा है. पंजाब की लीडरशिप को बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है. यहां पर सिर्फ एक ही लीडर है और वह है- राघव चड्ढा, जो सारे स्टेट के लिए अपना बयान देता है. पार्टी के प्रधान का कोई वजूद नहीं है, जिन्होंने यहां पर पार्टी को खड़ा किया. पार्टी के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उनके लिए कोई जगह नहीं है.''

AAP छोड़ने वाले आशु बांगड़ ने आगे कहा, ''आम आदमी पार्टी कोई दल नहीं बल्कि एक कंपनी है. यह पार्टी एक कंपनी के तौर पर पंजाब को चलाना चाहती है और मैं खुद इस बात में काफी दबाव में हूं और मैं इसका खुद एक सबूत भी हूं. हमें टॉर्चर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारे कहे अनुसार काम नहीं किया तो आपका टिकट काट दिया जाएगा और इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं.''

[Live] Welcoming Ashu Bangar, candidate of AAP from Ferozepur Rural in party fold https://t.co/7iOWNNRIT8