Punjab Election: 'गरीबों को एक साल में 8 गैस सिलेंडर और 1100 रुपये देंगे', CM चन्नी का ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि गरीबों को एक साल में 8 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे. साथ ही 1100 रुपये भी हर महीने दिए जाएंगे. चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार शाम को एक ट्वीट कर इस बारे में ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार बढ़ती महंगाई और गरीबी के खिलाफ लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है.

चन्नी चमकौर साहिब सीट से लगातार तीन बार के विधायक हैं. चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा हैं. चन्नी चमकौर साहिब और भदौर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. सीएम फेस के ऐलान के दौरान राहुल गांधी ने चन्नी को गरीब का बेटा बताया था. हालांकि नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में चन्नी ने अपने पास 9.45 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई है. हालांकि, 2017 की तुलना में 2022 में चन्नी की संपत्ति कम हो गई है. 2017 में चन्नी के पास 14.51 करोड़ रुपये की संपत्ति थी.

