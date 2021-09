चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी से सुलझा या और उलझ गया पंजाब कांग्रेस का झगड़ा?

पंजाब (Punjab) में कांग्रेस ने चुनाव से कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री को बदल दिया है और दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को कमान सौंपी है. लंबे वक्त से पार्टी में उठापटक चल रही थी, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के हटने और नए चेहरे के आने से कांग्रेस को कुछ राहत मिल पाएगी. लेकिन अभी के जो हालात दिख रहे हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं बल्कि ज्यादा होती दिख रही हैं.



क्या पंजाब में दूर हुई कांग्रेस की मुश्किलें?



पंजाब में जिस दिन कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ली, उसी दिन ऐसे कई संकेत दिखाई पड़ गए जिन्होंने कांग्रेस में सबकुछ ठीक ना होने की पुष्टि की.



• मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में नहीं दिखे. उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को ट्विटर के जरिए बधाई ज़रूर दी. शनिवार को इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने पहले ही कहा था कि वह अपमानित महसूस कर रहे हैं, आगे का क्या फैसला होगा वो इसपर समर्थकों से चर्चा करेंगे.



• चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने से पहले ही हरीश रावत ने बयान दिया था कि अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू और कैबिनेट की अगुवाई पर लड़ा जाएगा. इसपर विवाद खड़ा हुआ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि इस तरह के बयान से मुख्यमंत्री कमजोर दिखाई पड़ते हैं

On the swearing-in day of Sh @Charnjit_channi as Chief Minister, Mr Rawats’s statement that “elections will be fought under Sidhu”, is baffling. It’s likely to undermine CM’s authority but also negate the very ‘raison d’être’ of his selection for this position.