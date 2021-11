पंजाब की लड़ाई में शायर हुए सिद्धू, केजरीवाल को कहा- शीशे के घरों में रहने वालों को...

पंजाब चुनाव को लेकर इन दिनों आम आदमी पार्टी और कांंग्रेस के बीच तगड़ी ठनी है. दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली में कितनी महिलाओं को एक हजार रुपये महीना दिया जा रहा है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. उन्होंने केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी और शिक्षकों की बात करते हैं. हालांकि आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है. शीला दीक्षित द्वारा छोड़े गए राजस्व अधिशेष के बावजूद दिल्ली में कितनी महिलाओं को ₹1000 मिलते हैं!

Those who live in glass houses should not throw stones at others. @ArvindKejriwal Ji you talk of women empowerment, jobs & teachers. However, you don’t have one woman minister in your Cabinet. How many women in Delhi get ₹1000 despite revenue surplus left by Sheila Dikshit Ji !!