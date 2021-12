हरीश रावत पर कैप्टन अमरिंदर का 'बाउंसर', कहा- जो बोओगे वही काटोगे...

उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के पार्टी से खफा होने और नाराजगी जाहिर करने के बाद अब इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा है.

हरीश रावत पर तंज कसते हुए कैप्टन अरमिरंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा, 'जो बोओगे वही काटोगे..भविष्य की शुभकामनाएं.'

You reap what you sow! All the best for your future endeavours (if there are any) @harishrawatcmuk ji. https://t.co/6QfFkVt8ZO