Manipur election: मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, Heingang से मैदान में होंगे CM बीरेन सिंह

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) हिंगांग (Heingang) सीट से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं. मणिपुर में दो चरण में चुनाव 27 फरवरी और 3 मार्च को होगा.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और मणिपुर के पार्टी प्रभारी भूपेद्र यादव ने कहा कि राज्य में बीजेपी दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. शांति विकास के साथ बीजेपी ने मणिपुर की सरकार को चलाया है.

BJP announces candidates for all 60 Assembly seats in Manipur, CM N Biren Singh to contest from Heingang constituency



