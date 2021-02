राहुल का वायनाड दौरा: किसान रैली में चलाया ट्रैक्टर, बुजुर्ग महिला को सौंपा मास्क

केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं. राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में आम लोगों से मुलाकात की, ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया और इसी के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे.



...जब बुजुर्ग महिला को दिया मास्क

कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब वायनाड में थे तभी सड़क किनारे खड़ी एक बुजुर्ग महिला से उन्होंने मुलाकात की. राहुल गांधी ने इस दौरान महिला से बात की, साथ ही उन्हें एक मास्क भी दिया और खुद ही पहनाया.



वायनाड में ट्रैक्टर रैली

कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी लगातार आक्रामक तेवर में हैं. सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी राहुल गांधी का यही रुख दिखा. पहले उन्होंने यहां ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया और खुद भी ट्रैक्टर चलाया.



Shri @RahulGandhi interacts with the sisters from CMC Convent, Kenichira, Kalpetta, Wayanad.#RahulGandhiWithWayanad pic.twitter.com/ShQPnU2rzp