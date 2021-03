प्रियंका ने कर दी 'गलती' तो बीजेपी सांसद ने याद दिलाई चुनाव लड़ने की उम्र, जानें पूरा माजरा

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बुधवार को अपने एक ट्वीट में गलत जानकारी देकर फंस गईं. सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रियंका के इस ट्वीट को लेकर उनके ज्ञान के स्तर पर खूब मजे लिए. बाद में बीजेपी नेता और लद्दाख से सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने भी इस पर जवाब देते हुए प्रियंका को चुप रहने की सलाह दे डाली.

हुआ यूं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि हमें गर्व है कि केरल में हमारे 50% उम्मीदवार 20 से 40 साल की उम्र के बीच के हैं. वरिष्ठ नेतृत्व का अनुभव और ज्ञान के साथ संयुक्त रूप से वे एक जबरदस्त ताकत बनाते हैं. मुझे उम्मीद है कि उन्हें केरल के लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाएगा ताकि यूडीएफ के दृष्टिकोण को महसूस किया जा सके.

लेकिन इस ट्वीट में प्रियंका ने युवा उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल लिख दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके राजनीति की समझ को लेकर सवाल उठाए जाने लगे. इस बीच जमयांग सेरिंग नामग्याल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब देते हुए कहा, 'यदि आप सक्रिय राजनीति और चुनाव नियमों की मूल बात नहीं जानते हैं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है.'

Dear @priyankagandhi Ji, यदि आप सक्रिय राजनीति और चुनाव नियमों की मूल बात नहीं जानते हैं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है ! Minimum age to contest election in India is 25. Now what about your candidates between the age 20 to below 25? https://t.co/r8t8RO2Ki5

सांसद नामग्याल ने आगे लिखा, 'भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 है. अब आपके 20 से 25 साल के बीच के उम्मीदवारों क्या होगा?'

Minimum age for contesting elections is 25 years or more.



