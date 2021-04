केरलः अमित शाह का राहुल पर हमला, कहा-वह राजनीतिक टूरिस्ट, अमेठी के बाद वायनाड आ गए

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने शनिवार को तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार किया. शाह ने केरल के सुल्तान बाथरी में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वह राजनीतिक टूरिस्ट हैं. अमेठी के बाद वह अब वायनाड आ गए हैं.

अमित शाह ने कहा कि वायनाड राहुल बाबा का निर्वाचन क्षेत्र है. वे 15 साल तक अमेठी के सांसद रहे और अमेठी की बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया. बाद में वह वायनाड में शिफ्ट हो गए. मैंने राहुल बाबा जैसा राजनीतिक टूरिस्ट कभी नहीं देखा. वह क्षेत्र में कोई विकास नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए लोग महज वोट बैंक हैं और सरकार मनी बैंक.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास केरल के लिए FAST विजन है. FAST का मतलब है F - Fisheries and Fertilizers (मत्स्य और उर्वरक)

A - Agriculture and Ayurveda (कृषि और आयुर्वेद)

S - Skill development and social empowerment (कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण)

T - Tourism and technology (पर्यटन और प्रौद्योगिकी)

अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 दशकों में एलडीएफ-यूडीएफ के शासनकाल में कोई तरक्की और विकास नहीं हुआ है. केरल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और राजनीतिक हिंसा में उलझा हुआ है. यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही भ्रमित पार्टियां हैं. वे यहां एक-दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन बंगाल में एक साथ लड़ते हैं. वामपंथी और कांग्रेस क्या विचारधारा की राजनीति करते हैं या सिर्फ सत्ता की?

राज्य की विजयन सरकार पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि विजयन सरकार द्वारा गोल्ड स्कैम (स्वर्ण घोटाला) किया गया था. यदि आप यूडीएफ को मौका देते हैं तो सौर घोटाले फिर से होंगे. कुछ भी नहीं बदलेगा. एलडीएफ-यूडीएफ एक जैसे ही हैं.

उन्होंने कहा कि जब भगवान अय्यप्पा के भक्तों पर लाठी चार्ज किया जा रहा था तो कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी. अमित शाह ने कहा कि केरल में भाजपा और आरएसएस के कई कार्यकर्ता मारे गए हैं. विजयन जी, भाजपा कभी भी मेहनत करने से नहीं डरती और न कभी डरेगी.