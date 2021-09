गोवा: पूर्व सीएम लुइजिन्हो फेलेरो ने दिया विधायक पद से इस्तीफा, आज कांग्रेस छोड़ थाम सकते हैं TMC का दामन

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक लुइजिन्हो फेलेरो (Luizinho Faleiro) आज कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं. गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लुइजिन्हो फेलेरो ने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है. लगभग तय है कि वह कांग्रेस से भी इस्तीफा देंगे. जानकारी के मुताबिक, वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी जाइन कर सकते हैं. पहले से लगाई जा रही इन अटकलों को फेलेरो ने खुद ममता बनर्जी की तारीफ करके हवा दी है.

दिग्गज नेता लुइजिन्हो फेलेरो आज शाम को 4.30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. हो सकता है कि इसमें लुइजिन्हो फेलेरो TMC में शामिल होने का ऐलान कर दें.

. @MamataOfficial is a symbol of women empowerment. she is fighting divisive forces and poses a direct challenge to @BJP4India . She is a street-fighter and #Goa needs her. pic.twitter.com/VYc05LBaTN