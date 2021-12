Goa election 2022: गोवा पहुंचीं ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- चुनाव आते ही लगाते हैं गंगा में डुबकी

Mamata Banerjee in Goa, Temple, Mosque, Church Comment : पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने गोवा यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के नाम को एक नई संज्ञा दे दी है. गोवा में एक समारोह में ममता बनर्जी ने बताया कि टीएमसी का मतलब टेंपल (Temple), मॉस्क (Mosque), चर्च (Church) यानी मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं. ममता ने कहा कि टीएमसी अब बीजेपी का विकल्प है.

बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि चुनाव के समय वे हिंदू-मुसलमान करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं. चुनाव के बाद शवों को गंगा में फेंक दिया जाता है और वे गंगा को भूल जाते हैं. फिर उन्हें गंगा की याद नहीं आती.

I pray to God for my dear Goans and for the people of our beautiful country.



May God bless everyone abundantly. May God fill your lives with happiness and prosperity.



Come, let us unitedly fight all divisive forces and usher in a New Dawn for Goa! pic.twitter.com/2GYk0NG7Pu