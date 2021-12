गोवा: TMC का कांग्रेस और भाजपा पर हमला, बताया- 'कांग्रेस जनता पार्टी'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने गोवा कांग्रेस और भाजपा पर एक साथ हमला बोला है. टीएमसी ने दोनों पार्टियों के नाम को जोड़कर इसे कांग्रेस जनता पार्टी करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के गठजोड़ ने गोवा के लोगों को काफी आहत किया है, गोवा के लोगों ने इनकी विदाई करनी शुरू कर दी है. दरअसल, गोवा में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. यहां भाजपा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत की सरकार है.

तृणमूल कांग्रेस की ओर से गुरुवार देर रात ट्वीट कर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा. पार्टी की ओर से किए गए ट्वीट में कांग्रेस और भाजपा के चुनावी चिन्ह को मिलाकर बनाई गई एक तस्वीर को शेयर किया गया है. लिखा है कि अंतर करने में बहुत कम समय बचा है.

When one outfit helps the other blossom, there is little left to differentiate @INCGoa from @BJP4Goa.



This nexus of “Congress Janta Party” has hurt the people enough & Goans have already started the farewell proceedings. pic.twitter.com/cpuLnDLES8