गोवा पहुंचे राहुल गांधी, परंपरागत टू व्हिलर 'पायलट' की सवारी की, देखें वीडियो

अगले साल कई अन्य राज्यों की तरह गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. अब कांग्रेस भी आगामी चुनाव को देखते हुए यहां पर सक्रिय हो रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय गोवा के दौरे पर हैं और लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश में उन्होंने बाइक से सवारी की है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने इस दौरे के दौरान वहां के लोगों से लगातार मिल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने गोवा की परंपरागत मोटरसाइकिल टैक्सी 'पायलट' के साथ सफर किया. उन्होंने राजधानी पणजी में बमबोलिम से आजाद मैदान तक 'पायलट' के साथ सफर किया. हालांकि उनके इस सफर के दौरान बगल में बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला भी चल रहा था.

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi takes a ride on Goa's motorcycle taxi known as 'Pilot', from Bambolim to Azad Maidan in Panaji



(Source: Congress party) pic.twitter.com/kCc0KVQsoY