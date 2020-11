सहरसा में गरजे CM योगी आदित्यनाथ- आज पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुम हो चुकी है

बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और हर पार्टी के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने में व्यस्त हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये की वजह से पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुम हो चुकी है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर रोज एक नया घोटाला सामने आता था. भारत में आतंकी हमले हो रहे थे. चीन और पाकिस्तान हमें तब भी आंखें दिखाते थे. लेकिन आज पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुम हो चुकी है.

Bihar: UP CM Yogi Adityanath addresses a rally in Simri Bakhtiyar, Saharsa.



"During Congress rule, a new scam would come to light everyday. India was under terror attacks. China & Pakistan would show us eyes back then. Aur aaj, Pakistan ki sitti-pitti gum ho chuki hai," he said. pic.twitter.com/LEsmjAyvrT