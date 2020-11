नीतीश के 'यह मेरा आखिरी चुनाव' पर विपक्ष ने घेरा, मांझी बोले- बिहार के लिए अच्छा नहीं

कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज गुरुवार शाम थम गया. लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है. उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. लोक जनशक्ति पार्टी ने इस फैसले पर तंज कसा है.

जनता दल यूनाइटेड (JDU) नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और लगातार चौथी बार चुनाव जीतने की कोशिशों में जुटे हैं. पूर्णिया में गुरुवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है. और परसों चुनाव है. यह मेरा अंतिम चुनाव है. अंत भला तो सब भला.

नीतीश के इस ऐलान पर लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने तंज कसा है. एलजेपी का कहना है कि नीतीश के इस ऐलान से जेडीयू में हड़कंप मच गया है और कई नेता बेरोजगार हो गए हैं. जो लोग मैदान छोड़ कर भाग चुके हैं. ऐसों पर कौन विश्वास करेगा.

एलजेपी के ट्विटर हैंडल से एक अन्य ट्वीट में लिखा गया, 'नीतीश कुमार जी के संन्यास लेने के बयान के बाद जेडीयू के नेताओ में हड़कम्प है. जेडीयू के कई नेता अब बेरोज़गार हो गए हैं. इन बेरोज़गारों को #बिहार1stबिहारी1st में कोई जगह नहीं दी जाएगी. वह हमेशा बेरोज़गार ही रहेंगे. बिहार को अब और बर्बाद नहीं होने देना है. #जेडीयूमुक्तबिहार'

सिर्फ एलजेपी ही नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा, 'साहब ने कहा है कि यह उनका आख़िरी चुनाव है. इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं. अपना अधिकार उनको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे. अगले चुनाव में ना साहब रहेंगे ना जेडीयू. फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग?'

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यह लंबे समय से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पुराने पड़ गए हैं और वे बिहार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने ऐलान किया है कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, शायद वह जमीनी हकीकत को समझ गए हैं.

We have been saying this for long that Nitish Kumar ji has worn out and he is not able to manage Bihar. Now on the last day of election campaign, he has announced that he is taking retirement from politics, maybe he has understood the ground realities: RJD leader Tejashwi Yadav