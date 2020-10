बिहार: याद रहे कोरोना नियम, भूले आचार संहिता, कमल छाप मास्क-पटका पहन वोट करने पहुंचे मंत्री

बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. पहले चरण की 71 सीटों पर आज बिहार की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है. इस चरण में कई बड़े मंत्री और नेताओं की किस्मत दांव पर है. बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री डॉ. प्रेम कुमार की गया शहरी सीट पर भी मतदान हो रहा है.

प्रेम कुमार सुबह के वक्त ही अपना वोट देने के लिए निकले. वो एक अलग अंदाज में ही वोट के लिए निकले थे. प्रेम कुमार एक वरिष्ठ नेता हैं, मगर वोट के लिए वो साइकिल पर बैठकर निकले. उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे. उनके गले में बीजेपी का पटका था. चेहरे पर मास्क था, जिस पर कमल का निशान था.

वोटिंग के वक्त भी नहीं उतारा मास्क-पटका

साइकिल वाला अंदाज तो जरूर दिलचस्प था, लेकिन प्रेम कुमार जब मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे तो वो अपने गले से बीजेपी के चुनाव चिन्ह का पट्टा निकालना भी भूल गए. साथ ही कमल के निशान वाला मास्क भी चेहरे पर लगा रहा. पोलिंग बूथ के अंदर चुनाव चिन्ह वाले परिधान के साथ पहुंचने पर जब उनसे पूछा गया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पर प्रेम कुमार ने जवाब दिया कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है.

