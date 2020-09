प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद कांग्रेस ने बिहार में वर्चुअल रैली स्थगित की

कांग्रेस ने बिहार विधानसभा के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी. रैली का मंच भी तैयार हो गया था और दिल्ली से नेता भी बिहार पहुंच गए थे. ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से कांग्रेस ने मंगलवार से बिहार में शुरू होने वाली वर्चुअल रैली को 3 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है.

बता दें कि कांग्रेस 1 सितंबर से बिहार में वचुर्अल रैली शुरू करने जा रही था. इस बाबत कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा था कि 1 से 21 सितंबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में 100 आभासी रैलियां करेगी. इन रैलियों के जरिए कांग्रेस ने सूबे की करीब 84 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति बनाई थी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस रैली को संबोधित संबोधित करने वाले थे.

#BiharElections2020: Congress has postponed the virtual rally in the state to be held from tomorrow for three days. #PranabMukherjee