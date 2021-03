ममता की चोट पर अखिलेश ने की जांच की मांग, अधीर बोले- नाटक करने की आदत

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान हादसे का शिकार हो गईं. ममता बनर्जी के पैरों में चोट लग गई. उन्होंने आरोप लगाया गया कि उन पर हमला किया गया है. इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहां जांच की मांग की तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता पर तंज कसा. अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें नाटक करने की आदत है.

अखिलेश यादव ने की जांच की मांग

अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चोटिल होने की सूचना चिंताजनक है. उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है. इस संदर्भ में तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके.

अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना

वहीं, बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के चोटिल होने पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाये हैं. अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी को नाटक करने की आदत है. वोटों के लिए पाखंड किया जाता है. उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा के बीच हमले की बात गले नहीं उतरती.

तेजस्वी यादव ने की निंदा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मसले पर ट्वीट कर कहा कि मैं गुंडों द्वारा इस कायरतापूर्ण और घृणित हमले की निंदा करता हूं. बंगाल पुलिस अब चुनाव आयोग द्वारा कंट्रोल हो रही है, जो बीजेपी द्वारा निर्देशित है. तेजस्वी ने आगे कहा कि देश के लोगों को पता है कि जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, वो अपनी कुंठा निकालने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं. तेजस्वी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.

I unequivocally condemn the cowardly & despicable attack on @MamataOfficial ji by goons.



PS-WB police is now controlled by EC which is directed by BJP.



Nation knows tht ppl who hv no belief in democracy can stoop to any level to vent their frustration of fighting a lost battle.